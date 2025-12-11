Evelyn Palla macht Ernst. Die neue Chefin der Deutschen Bahn steht in der 15. Etage des Berliner Konzerntowers und hält sich mit beiden Händen an ihrem Rednerpult fest, den Blick starr nach vorn gerichtet. Hinter ihr prangen in weißer Schrift zwei Worte auf rotem Grund: „Neustart“ und „Bahn“. Und was Palla dann verkündet, dürfte den Staatskonzern und insbesondere die diversen Führungsetagen in den kommenden Monaten gehörig durchschütteln.