Zum Hauptinhalt springen

KonzernumbauDas ändert sich jetzt bei der Deutschen Bahn

Lesezeit: 4 Min.

„Wir machen den Umbau ja nicht für uns“, sagt Bahn-Chefin Evelyn Palla.
„Wir machen den Umbau ja nicht für uns“, sagt Bahn-Chefin Evelyn Palla. (Foto: Friedrich Bungert)

Die neue Chefin Evelyn Palla will vieles radikal anders machen: Sie entlässt Hunderte Führungskräfte, verschlankt Strukturen und setzt neue Prioritäten. Im Bahn-Konzern brechen neue Zeiten an.

Von Vivien Timmler, Berlin

Evelyn Palla macht Ernst. Die neue Chefin der Deutschen Bahn steht in der 15. Etage des Berliner Konzerntowers und hält sich mit beiden Händen an ihrem Rednerpult fest, den Blick starr nach vorn gerichtet. Hinter ihr prangen in weißer Schrift zwei Worte auf rotem Grund: „Neustart“ und „Bahn“. Und was Palla dann verkündet, dürfte den Staatskonzern und insbesondere die diversen Führungsetagen in den kommenden Monaten gehörig durchschütteln.

Zur SZ-Startseite

ExklusivDeutsche Bahn
:„Das ganze System ist so krank“

Viele Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Limit. Insbesondere im Fernverkehr ist der Frust groß. Die Lokführer und Zugbegleiter verlieren das Vertrauen in den Vorstand und glauben nicht an einen Neustart.

SZ PlusVon Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite