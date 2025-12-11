Evelyn Palla macht Ernst. Die neue Chefin der Deutschen Bahn steht in der 15. Etage des Berliner Konzerntowers und hält sich mit beiden Händen an ihrem Rednerpult fest, den Blick starr nach vorn gerichtet. Hinter ihr prangen in weißer Schrift zwei Worte auf rotem Grund: „Neustart“ und „Bahn“. Und was Palla dann verkündet, dürfte den Staatskonzern und insbesondere die diversen Führungsetagen in den kommenden Monaten gehörig durchschütteln.
KonzernumbauDas ändert sich jetzt bei der Deutschen Bahn
Lesezeit: 4 Min.
Die neue Chefin Evelyn Palla will vieles radikal anders machen: Sie entlässt Hunderte Führungskräfte, verschlankt Strukturen und setzt neue Prioritäten. Im Bahn-Konzern brechen neue Zeiten an.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Deutsche Bahn:„Das ganze System ist so krank“
Viele Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Limit. Insbesondere im Fernverkehr ist der Frust groß. Die Lokführer und Zugbegleiter verlieren das Vertrauen in den Vorstand und glauben nicht an einen Neustart.
Lesen Sie mehr zum Thema