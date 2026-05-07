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Deutsche BahnGute Nachricht: Es wird nicht schlechter

Lesezeit: 4 Min.

Deutschlands Schieneninfrastruktur ist in keinem guten Zustand – und daran wird sich so schnell auch nichts ändern.
Deutschlands Schieneninfrastruktur ist in keinem guten Zustand – und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Jens Büttner/dpa

Der Bund investiert Milliarden ins Netz der Deutschen Bahn. Doch dessen Zustand bessert sich nicht. Woran das liegt und was es für echten Fortschritt auf der Schiene bräuchte.

Von Vivien Timmler, Berlin

Das hatte sich Philipp Nagl anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr konnte der Chef der DB Infrago erstmals seit langer Zeit wieder verkünden, dass sich der Zustand des Netzes verbessert hat, wenn auch nur minimal. Die Infrago ist die Infrastruktur-Tochter der Deutschen Bahn. Von 3,03 auf 3,0 hatte sich die Gesamtnote aller Bahnanlagen damals gesteigert. „Wir haben die Verschlechterung des Zustandes unserer Infrastruktur gestoppt“, sagte Nagl. Es sei gelungen, „den Zustand konstant zu halten“.

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