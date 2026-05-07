Das hatte sich Philipp Nagl anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr konnte der Chef der DB Infrago erstmals seit langer Zeit wieder verkünden, dass sich der Zustand des Netzes verbessert hat, wenn auch nur minimal. Die Infrago ist die Infrastruktur-Tochter der Deutschen Bahn. Von 3,03 auf 3,0 hatte sich die Gesamtnote aller Bahnanlagen damals gesteigert. „Wir haben die Verschlechterung des Zustandes unserer Infrastruktur gestoppt“, sagte Nagl. Es sei gelungen, „den Zustand konstant zu halten“.