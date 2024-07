So wird das nichts mit der „Bahn fürs Volk“

Von Caspar Busse, Vivien Timmler, Berlin

Jürgen Kühling ist viel mit der Bahn unterwegs. Er ist Juraprofessor in Regensburg, und die Stadt in der Oberpfalz liegt bekanntermaßen etwas abseits der zentralen Achsen des Schienennetzes. Die Bahn ist ihm somit persönlich und beruflich ein Anliegen. Für den Vorsitzenden der Monopolkommission – das Gremium berät die Bundesregierung seit 50 Jahren in Wettbewerbsfragen – und seine Kollegen ist klar: Das Angebot der Deutschen Bahn bessert sich erst, wenn es mehr Wettbewerb auf der Schiene gibt. Immer wieder hat Kühling deshalb die Zerschlagung des Konzerns gefordert.