Von Caspar Busse

Jürgen Kühling fährt eigentlich gerne mit der Bahn. Innerhalb Deutschlands sowieso, auch wenn es öfters Probleme gibt. Inlandsflüge jedenfalls meidet der Professor, der Jura an der Universität in Regensburg lehrt. Kühling ist auch Vorsitzender der Monopolkommission, einem unabhängigen Gremium mit Sitz in Bonn, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät. In dieser Funktion beschäftigt er sich auch intensiv mit der Zukunft der Deutschen Bahn.