Mitarbeiterumfrage bei der Deutschen Bahn„Eisenbahnerstolz“ sinkt auf historischen Tiefstand

Der sogenannte „Eisenbahnerstolz“ sinkt mit 57 Prozent auf einen historischen Tiefstand.
Der sogenannte „Eisenbahnerstolz" sinkt mit 57 Prozent auf einen historischen Tiefstand.

Die neue Mitarbeiterumfrage der Deutschen Bahn fällt desaströs aus. Die Zufriedenheit sinkt weiter, der Glaube an die Strategie ist kaum mehr vorhanden. Aber eine Entwicklung macht Hoffnung.

Von Vivien Timmler, Berlin

Wer sich dieser Tage mit Bahn-Mitarbeitern unterhält, bekommt eine Ahnung davon, wie es um die Stimmung im Konzern bestellt ist. Trotz der Aufbruchstimmung, die die neue Bahnchefin Evelyn Palla ausgelöst hat, überwiegen gerade der Frust, die Erschöpfung, die Ernüchterung, insbesondere bei Zugbegleitern und Lokführern. Nun zeigt eine interne Mitarbeiterumfrage, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, wie schlecht das Klima bei der Deutschen Bahn (DB) wirklich ist.

