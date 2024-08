Von Klaus Ott, Vivien Timmler, Berlin

Herr P. hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. „Das, was wir hier abliefern, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, schreibt der Zugbegleiter der Deutschen Bahn. „Man möge mir meine Wortwahl verzeihen, nicht an einem einzigen Tag läuft hier irgendwas ... es ist nur noch zum K*****.“ Er habe auf seiner Fahrt von Berlin nach Basel keine Kühlung, keine Tiefkühlung und keinerlei Ware gehabt – ein „Trauerspiel“, schreibt P. Und mit der dünnen Besetzung „werden wir kurzfristig auch die letzten verbliebenen Mitarbeiter vergraulen“. Ihn eingeschlossen.