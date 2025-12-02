Die Bagger sollen rollen, auch auf der Schiene. Da sind sich Bund und Deutsche Bahn (DB) einig. Das Netz ist in einem dramatisch schlechten Zustand, die Baustellen werden immer zahlreicher, die Verspätungen immer größer. Und die große Frage ist: Wenn nun in großem Stil saniert wird – wer soll das bezahlen?