BundesrechnungshofSind die Bahn-Milliarden verfassungswidrig?

Lesezeit: 4 Min.

Der Bundesrechnungshof sieht „verfassungsrechtlichen Risiken“ bei der Art, wie der Bund die Schiene finanziert.
Der Bundesrechnungshof sieht „verfassungsrechtlichen Risiken“ bei der Art, wie der Bund die Schiene finanziert. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Die Deutsche Bahn bekommt 2026 fast 20 Milliarden vom Bund. Doch nicht nur für Investitionen, sondern auch für laufende Kosten - und zwar immer mehr. Der Bundesrechnungshof schlägt Alarm.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Bagger sollen rollen, auch auf der Schiene. Da sind sich Bund und Deutsche Bahn (DB) einig. Das Netz ist in einem dramatisch schlechten Zustand, die Baustellen werden immer zahlreicher, die Verspätungen immer größer. Und die große Frage ist: Wenn nun in großem Stil saniert wird – wer soll das bezahlen?

ExklusivSchienen, Straßen, Brücken
:Was Infrastruktur wirklich kostet

Deutschland investiert massiv in Schienen, Straßen und Brücken. Und doch fehlen Milliarden Euro. Wie sich die Lücke schließen ließe und warum dafür auch ein Blick auf kontroverse Vorschläge lohnt.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt und Vivien Timmler

