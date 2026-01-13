Der Anwalt der Deutschen Bahn ist dieses Mal gar nicht erst persönlich erschienen. Dabei ist diese vorerst letzte Etappe des kuriosen Rechtsstreits, in dem er den Staatskonzern an diesem Dienstag per Videoschalte vertritt, vielleicht die entscheidende. Und zwar nicht nur für den Mann, um den es hier geht. Sein Fall könnte noch wichtig werden für die Frage, wie die Bahn künftig mit internen Kritikern umgeht - und wie tunlichst nicht.