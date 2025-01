Von Vivien Timmler, Berlin

So eine Zwangsbremsung ist nicht witzig. Da fährt man als Lokführer stundenlang durch die Gegend, denkt sich nichts Böses und zack – plötzlich rattert und piept es, der Zug kommt abrupt zum Stehen. Fast jeder Bahnfahrer dürfte so eine Zwangsbremsung schon einmal miterlebt haben – unbewusst. Er bekommt hinten im Waggon in der Regel nicht mit, was der Grund für ein plötzliches Abstoppen eines Zuges ist.