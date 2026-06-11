Jeder DB-Lokführer muss regelmäßig in einen Fahrsimulator. Doch die sind teuer – und der Konzern muss sparen. Die Gewerkschaften sind alarmiert und warnen: Die Sicherheit dürfe nicht darunter leiden.

Einst galten sie als Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Bahn (DB), ja, als ganzer Stolz: die Fahrsimulatoren, an denen angehende Lokführer aus- und bestehende weitergebildet werden. 20 dieser sogenannten Full-Mission-Simulatoren besitzt die DB, verteilt auf ganz Deutschland. Gewitter, starker Wind, plötzlicher Schneefall oder eine technische Störung: So ziemlich alles, was auf der Schiene passieren kann, lässt sich damit trainieren. Auch auf ihrer Homepage wirbt die Deutsche Bahn mit den Geräten.