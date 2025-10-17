Mit viel Pathos hat die Deutsche Bahn ihren neuesten Schnellzug vorgestellt. Was ihn ausmacht, welche Strategie dahintersteckt und wo er künftig unterwegs ist.

Der Tag beginnt - wie könnte es anders sein - mit einem Gleiswechsel. Der neueste Zugang der Fernzugflotte der Deutschen Bahn, der ICE L, kann doch nicht wie geplant an Gleis 1 am Berliner Ostbahnhof vorgestellt werden. Stattdessen steht der weiße Zug des spanischen Herstellers Talgo nun an Gleis 7. Bahnfahrer kennen das.