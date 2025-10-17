Der Tag beginnt - wie könnte es anders sein - mit einem Gleiswechsel. Der neueste Zugang der Fernzugflotte der Deutschen Bahn, der ICE L, kann doch nicht wie geplant an Gleis 1 am Berliner Ostbahnhof vorgestellt werden. Stattdessen steht der weiße Zug des spanischen Herstellers Talgo nun an Gleis 7. Bahnfahrer kennen das.
Mit viel Pathos hat die Deutsche Bahn ihren neuesten Schnellzug vorgestellt. Was ihn ausmacht, welche Strategie dahintersteckt und wo er künftig unterwegs ist.
Von Vivien Timmler, Berlin
Seit sechs Wochen liegt bei der Deutschen Bahn ein 340-Seiten-Report über Sicherheitsmängel im Schienennetz vor. Doch der Bund kennt nur eine Kurzfassung – und bekam vorher von den Missständen gar nichts mit.
