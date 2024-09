Die Deutsche Bahn muss umsteuern. Am liebsten würde sie auch ein paar defizitäre Fernzüge streichen. Doch in den Bundesländern regt sich dagegen massiver Widerstand.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Deutsche Bahn ist in der Zwickmühle. Irgendwie muss sie es schaffen, so schnell wie möglich wieder schwarze Zahlen zu schreiben. So verlangt es Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), der seit einigen Wochen den Druck auf das Bahn-Management merklich erhöht. Gleichzeitig schließt er aus, dass die Deutsche Bahn (DB) Verbindungen streicht, um das Schienennetz zu entlasten, und seien sie noch so defizitär – und verpflichtet sie stattdessen, die Auslastung in ihren Zügen zu steigern.