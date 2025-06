Deutsche Bahn„Wer so handelt, schadet der Schiene“

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Deutsche Bahn steckt in einem Dilemma. Jahrelang hat sie der Politik erklärt, die marode Infrastruktur sei schuld an der desolaten Lage des Staatskonzerns, und nur mit vielen, vielen Milliarden ließe sich der Sanierungsstau aufholen. Irgendwann wurde Bahnchef Richard Lutz erhört, im vergangenen Jahr floss so viel Geld in den Staatskonzern wie noch nie, insgesamt 18 Milliarden Euro. Nach SZ-Informationen werden es 2025 noch einmal mehr sein, insgesamt 19,8 Milliarden Euro soll die Bahn in diesem Jahr erhalten.