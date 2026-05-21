Das Verkehrsministerium hätte 16 Millionen Euro von der EU für die Digitalisierung der Strecke Hamburg – Berlin bekommen können. Doch dann wurde die abgeblasen – und das Geld nie abgerufen.

Patrick Schnieder versteht das alles selbst nicht. Kaum ein Land hinkt bei der Digitalisierung der Schiene so hinterher wie Deutschland. „Bei uns scheint das alles immer komplizierter zu sein und länger zu dauern“, sagte er kürzlich vor Journalisten. Er habe sich erkundigt: In Belgien habe man das Netz auf einen Schlag mit dem modernen Zugbeeinflussungssystem ETCS (European Train Control System) ausgestattet. „Die sagen mir: Das geht da einfach schneller und einfacher“, so Schnieder. Und genau deshalb mache er da jetzt Druck auf die Deutsche Bahn (DB), erklärte der Minister.