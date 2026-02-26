Es sind bittere Tage für Pendler zwischen Hamburg und Berlin. Die Schnellfahrstrecke zwischen den beiden größten deutschen Städten bleibt mehrere Wochen länger gesperrt als ursprünglich geplant. Wie lange, weiß die Deutsche Bahn (DB) selbst noch nicht. Und nun zeigt sich, dass Bahnkunden dort nach der großen Sanierung nicht etwa schneller unterwegs sind als vorher – sondern langsamer.
Deutsche BahnHamburg–Berlin dauert nach der Sanierung länger als vorher
Lesezeit: 2 Min.
2,2 Milliarden Euro kostet die große Korridorsanierung. Doch danach geht es auf der Strecke nicht schneller voran, sondern langsamer. Was dahintersteckt – und warum selbst Mitarbeiter enttäuscht sind.
Von Vivien Timmler, Berlin
Deutsche Bahn:Frau Palla und das Biest
Die Erwartungen an die Deutsche Bahn sind ja nicht mehr hoch, die an die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla dafür umso höher. Sie räumt jetzt erst mal in der Führungsetage auf: Pünktlicher wird so kein einziger Zug, aber immerhin sie ist voller Zuversicht.
Lesen Sie mehr zum Thema