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MeinungUnternehmensstrategieMit Tickets zu Kampfpreisen kommt die Deutsche Bahn nicht aus dem Tief

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Kommentar von Caspar Busse

Lesezeit: 2 Min.

Ein ICE fährt auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg: Die Deutsche Bahn füllt die Züge mit Angeboten zu Sonderpreisen.
Ein ICE fährt auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg: Die Deutsche Bahn füllt die Züge mit Angeboten zu Sonderpreisen. Julian Stratenschulte/dpa

Das Staatsunternehmen berichtet von hoher Nachfrage und macht erstmals wieder Gewinn. Doch die Krise ist nicht beendet. Die Deutsche Bahn ist nicht über den Berg.

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Das hört sich natürlich überraschend gut an: Die Deutsche Bahn meldet für das erste Halbjahr 2026 unter dem Strich einen Gewinn im Kerngeschäft, und zwar zum ersten Mal seit Langem. Gleichzeitig sind die Passagierzahlen angestiegen:  960 Millionen Fahrgäste waren in den sechs Monaten mit der Bahn unterwegs, so viele wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr.  Ist das schon die erhoffte Wende bei der Deutschen Bahn? Wirkt der neue Kurs der Bahn-Chefin Evelyn Palla, die seit Herbst 2025 im Amt ist? Wird jetzt also endlich alles besser?

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