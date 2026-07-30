Das hört sich natürlich überraschend gut an: Die Deutsche Bahn meldet für das erste Halbjahr 2026 unter dem Strich einen Gewinn im Kerngeschäft, und zwar zum ersten Mal seit Langem. Gleichzeitig sind die Passagierzahlen angestiegen: 960 Millionen Fahrgäste waren in den sechs Monaten mit der Bahn unterwegs, so viele wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Ist das schon die erhoffte Wende bei der Deutschen Bahn? Wirkt der neue Kurs der Bahn-Chefin Evelyn Palla, die seit Herbst 2025 im Amt ist? Wird jetzt also endlich alles besser?
MeinungUnternehmensstrategieMit Tickets zu Kampfpreisen kommt die Deutsche Bahn nicht aus dem Tief
Kommentar von Caspar Busse
Lesezeit: 2 Min.
Das Staatsunternehmen berichtet von hoher Nachfrage und macht erstmals wieder Gewinn. Doch die Krise ist nicht beendet. Die Deutsche Bahn ist nicht über den Berg.
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