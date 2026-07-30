Das hört sich natürlich überraschend gut an: Die Deutsche Bahn meldet für das erste Halbjahr 2026 unter dem Strich einen Gewinn im Kerngeschäft, und zwar zum ersten Mal seit Langem. Gleichzeitig sind die Passagierzahlen angestiegen: 960 Millionen Fahrgäste waren in den sechs Monaten mit der Bahn unterwegs, so viele wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Ist das schon die erhoffte Wende bei der Deutschen Bahn? Wirkt der neue Kurs der Bahn-Chefin Evelyn Palla, die seit Herbst 2025 im Amt ist? Wird jetzt also endlich alles besser?