Kurzzeitig sah es so aus, als könne der Tarifabschluss der Deutschen Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) von Ende Februar in die Geschichte eingehen. Kein einziger Streiktag, keine gegenseitigen Vorwürfe, nicht der Ansatz einer Eskalation. Es hätte der konfliktfreieste Abschluss werden können, den die Bahn je mit der GDL abgeschlossen hat. Doch es ist anders gekommen.