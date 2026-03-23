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GewerkschaftenEs rumort bei der Deutschen Bahn

Lesezeit: 3 Min.

Der Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin.
Der Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin. imago stock&people

Seit dem Tarifabschluss der Bahn mit der GDL streiten sich die beiden Bahn-Gewerkschaften. Nun schreibt die EVG einen wütenden Brief an Personalvorstand Seiler. Was steckt dahinter?

Von Vivien Timmler, Berlin

Kurzzeitig sah es so aus, als könne der Tarifabschluss der Deutschen Bahn mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) von Ende Februar in die Geschichte eingehen. Kein einziger Streiktag, keine gegenseitigen Vorwürfe, nicht der Ansatz einer Eskalation. Es hätte der konfliktfreieste Abschluss werden können, den die Bahn je mit der GDL abgeschlossen hat. Doch es ist anders gekommen.

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