Der heftige Führungsstreit bei der krisengeplagten Deutschen Bahn könnte noch am Donnerstag zum Rauswurf eines Spitzenmanagers führen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe Finanzvorstand Alexander Doll das Vertrauen entzogen, heißt es im Vorfeld der entscheidenden Aufsichtsratssitzung aus Kreisen des Gremiums.

Nach einem Treffen von Scheuer und Doll habe Aufsichtsratschef Michael Odenwald dem Finanz- und Güterverkehrsvorstand den freiwilligen Amtsverzicht nahe gelegt, heißt es. Dies sei auch auf Wunsch des Ministers geschehen. Doll wird vorgeworfen zu spät über Probleme beim Verkauf der milliardenschweren Auslandstochter Arriva informiert zu haben. Derzeit berät der Aufsichtsrat darüber, ob der Verkauf überhaupt umgesetzt wird. Weiter wird Doll vorgeworfen zu wenig gegen die Krise der Gütertochter DB Cargo unternommen zu haben. Sollte Doll nicht freiwillig gehen, könnte der Aufsichtsrat den Vorstand abberufen. Allerdings hat Doll im Gremium nach wie vor auch Unterstützer.

Eigentlich sollte es bei der Sitzung um saftige Gehaltssteigerungen gehen

Die Krise des Unternehmens, das unter unpünktlichen Zügen, maroder Infrastruktur und schwacher Finanzkraft leidet, hatte intern bereits zu heftigen Verwerfungen geführt. Die Lage sei äußerst angespannt, heißt es aus Konzernkreisen. Noch wisse niemand, welche Folgen die Aufsichtsratssitzung am Donnerstagnachmittag habe. Auch die Zukunft des umstrittenen Personenverkehrsvorstands Berthold Huber hängt am seidenen Faden.

Minister Scheuer hatte Konzernchef Richard Lutz ein Frist bis zur kommenden Woche gesetzt, Pläne für schnelle Verbesserungen zu entwerfen. Auch führende Bahnmanager sind unzufrieden mit den eigenen Vorstand. Die Bahn wollte sich am Donnerstag nicht zu den Vorgängen äußern. Das Ministerium erklärte, die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung blieben abzuwarten.

Eigentlich sollte es bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag ohnehin um zwei ganz andere Themen gehen. Geplant war, die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, in die Bahn-Führung zu berufen. Zudem sollte es um eine äußerst umstrittene Gehaltserhöhung für einen Teil der Vorstände gehen. Das Grundgehalt neuer Vorstände im sechsköpfigen Gremium sollte demnach um rund 50 Prozent steigen. In der Politik hatte dies angesichts der Krise des Unternehmens heftige Reaktionen ausgelöst.