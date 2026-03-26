Die Deutsche Bahn und ihre Finanzvorständin Karin Dohm gehen ab sofort getrennte Wege. Man habe sich „in gemeinsamen Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Der Aufsichtsrat der DB AG stimmte dem Vorgehen am Donnerstag zu. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Kreisen der Aufseher. Über die Details der Einigung wurde Stillschweigen vereinbart.