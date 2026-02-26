Zum Hauptinhalt springen

Karin DohmBahn trennt sich nach nur drei Monaten von Finanzvorständin

Hat sich bei der Bahn in sehr kurzer Zeit sehr viele Feinde gemacht: Karin Dohm. (Foto: Hans-Christian Plambeck/Deutsche Bahn AG)

Erst brachte Karin Dohm die eigenen Leute gegen sich auf, dann den mächtigen Konzernbetriebsrat. Nun zieht Bahn-Chefin Evelyn Palla die Reißleine.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es ist nicht lange gut gegangen: Nach nur drei Monaten trennt sich die Deutsche Bahn schon wieder von ihrer neuen Finanzvorständin Karin Dohm. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Aufsichtsratskreisen. Demnach wollte Aufsichtsratschef Werner Gatzer am Donnerstagabend in einer digitalen Sitzung über die Personalie informieren, sagte das Treffen aber kurzfristig wieder ab. Nach SZ-Informationen steht die Entscheidung jedoch fest, der Aufsichtsrat soll die Abberufung auf seiner Sitzung in drei Wochen beschließen. Bis dahin sollen noch die Formalien geklärt werden. Die Bahn will sich auf Anfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.

