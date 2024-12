Die Bahn nimmt spontan einen Milliardenkredit auf. Eigentlich sollte das Geld vom Bund kommen - doch darauf will sie sich lieber nicht verlassen. Nun fallen Zinskosten in Millionenhöhe an.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es könnte eigentlich eine gute Nachricht sein: Die Finanzierung der Deutschen Bahn (DB) ist gesichert. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Aufsichtsratsreisen. Demnach hat der Vorstand des Staatskonzerns den Aufsehern mitgeteilt, er werde am Kapitalmarkt ein Darlehen in Höhe von etwa drei Milliarden Euro aufnehmen. Geld, das eigentlich vom Bund kommen sollte, aber nie kam. Über die nun beschlossene Kreditaufnahme will der Bahnvorstand sicherstellen, dass die Liquidität der Bahn am Jahresende gesichert ist – unabhängig davon, was die Politiker des Bundestages in den kommenden Wochen zu tun gedenken.