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Deutsche BahnEtwa jeder zwölfte Fernzug ganz oder teilweise ausgefallen

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren nur 58,7 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich. (Archivbild)
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren nur 58,7 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich. (Archivbild) Jan Woitas/dpa

Viele Fernzüge sind verspätet. Auch der Anteil der ausgefallenen Züge hat sich erhöht, so die Angaben des Verkehrsministeriums.

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Im ersten Halbjahr ist fast jeder zwölfte Fernzug (acht Prozent) bei der Deutschen Bahn ganz oder zumindest auf einem Teil der Strecke ausgefallen. Das waren drei Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und der zweithöchste Stand seit 2019. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Lediglich im ersten Halbjahr 2024 gab es mit zwölf Prozent noch mehr Zugausfälle, was der Antwort zufolge an Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) lag.

Die Deutsche Bahn gab im ersten Halbjahr im Fernverkehrsbetrieb insgesamt kein gutes Bild ab. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren dem Konzern zufolge lediglich 58,7 Prozent ihrer Fernzüge pünktlich. Die Zugausfälle werden in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Ausfälle und Verspätungen häufig wegen Fahrzeugstörungen

„Die Deutsche Bahn und die Bundesregierung dürfen dem Anstieg und hohen Niveau ausgefallener Fernverkehrszüge nicht tatenlos zusehen“, mahnt der Grünen-Abgeordnete Matthias Gastel. Die Ausfälle und Verspätungen hätten oft mit Störungen an den Fahrzeugen zu tun. „Die präventive Instandhaltung der Züge sollte gestärkt werden. In wichtigen Knoten sollten mehr Reservezüge und Personal bereitstehen.“

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