Am Hamburger Hauptbahnhof war noch alles gut. Der 19-jährige Student Lucas war hier am Montag um kurz vor zwölf in den ICE 789 Richtung München eingestiegen. Planmäßige Ankunftszeit an seinem Zielort Göttingen: 13.59 Uhr. Doch dazu kam es nie.
Deutsche BahnHalt entfällt – Zug schon voll
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Die Deutsche Bahn will ihre Pünktlichkeit und ihre Auslastung verbessern. Doch das hat kuriose Folgen – zulasten der Fahrgäste.
Von Vivien Timmler, Berlin
Deutsche Bahn:Auch Frau Palla kann nicht zaubern
Seit genau einem halben Jahr steht die Südtirolerin nun an der Spitze der Deutschen Bahn – und verkündet eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Wie sie den Konzern dennoch verändert und warum davon bislang so wenig zu sehen ist.
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