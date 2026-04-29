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Deutsche BahnHalt entfällt – Zug schon voll

Lesezeit: 3 Min.

Ein überfüllter Bahnsteig.
Ein überfüllter Bahnsteig. Ralf Zwiebler/dpa

Die Deutsche Bahn will ihre Pünktlichkeit und ihre Auslastung verbessern. Doch das hat kuriose Folgen – zulasten der Fahrgäste.

Von Vivien Timmler, Berlin

Am Hamburger Hauptbahnhof war noch alles gut. Der 19-jährige Student Lucas war hier am Montag um kurz vor zwölf in den ICE 789 Richtung München eingestiegen. Planmäßige Ankunftszeit an seinem Zielort Göttingen: 13.59 Uhr. Doch dazu kam es nie.

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