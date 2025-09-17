Zum Hauptinhalt springen

FernverkehrGeld her oder Züge weg

Lesezeit: 3 Min.

Seit es das Deutschlandticket gibt, steigen viele Passagiere von IC- auf Regionalzüge um.
Seit es das Deutschlandticket gibt, steigen viele Passagiere von IC- auf Regionalzüge um. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Die Bahn streicht schlecht ausgelastete IC-Verbindungen – und droht mit weiteren Kürzungen, falls der Bund seine Zusagen nicht einhält. Die Grünen kritisieren das in einem Papier scharf.

Von Vivien Timmler, Berlin

Michael Peterson hatte da mal etwas klarzustellen. Von einem „Kahlschlag“ bei der Deutschen Bahn (DB) war in der vergangenen Woche die Rede, ganze Regionen würden vom Fernverkehr „abgehängt“, und das schon zum Fahrplanwechsel im Dezember. Am Mittwochmorgen hat der Fernverkehrsvorstand den Abgeordneten des Deutschen Bundestags bei einem Parlamentarischen Frühstück nun präsentiert, was wirklich hinter seinen Plänen steckt – und warum er tatsächlich schon bald IC-Verbindungen streichen will.

