Die Bahn streicht schlecht ausgelastete IC-Verbindungen – und droht mit weiteren Kürzungen, falls der Bund seine Zusagen nicht einhält. Die Grünen kritisieren das in einem Papier scharf.

Von Vivien Timmler, Berlin

Michael Peterson hatte da mal etwas klarzustellen. Von einem „Kahlschlag“ bei der Deutschen Bahn (DB) war in der vergangenen Woche die Rede, ganze Regionen würden vom Fernverkehr „abgehängt“, und das schon zum Fahrplanwechsel im Dezember. Am Mittwochmorgen hat der Fernverkehrsvorstand den Abgeordneten des Deutschen Bundestags bei einem Parlamentarischen Frühstück nun präsentiert, was wirklich hinter seinen Plänen steckt – und warum er tatsächlich schon bald IC-Verbindungen streichen will.