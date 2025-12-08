Es sollte die große Woche der Evelyn Palla werden. Am Mittwoch will die neue Chefin der Deutschen Bahn (DB) dem Aufsichtsrat ihre Pläne für den Umbau des Konzerns präsentieren. Sollte der keine grundlegenden Bedenken haben, ist für Donnerstag eine Präsentation vor den Führungskräften geplant. Also vor jener Gruppe, die Palla radikal zusammenstreichen möchte. Im Anschluss soll dann auch die Belegschaft von den Umbauplänen erfahren.
Deutsche Bahn„Das ganze System ist so krank“
Viele Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Limit. Insbesondere im Fernverkehr ist der Frust groß. Die Lokführer und Zugbegleiter verlieren das Vertrauen in den Vorstand und glauben nicht an einen Neustart.
Von Vivien Timmler, Berlin
Neue Bahn-Chefin Evelyn Palla:„Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein“
Evelyn Palla ist die erste Frau an der Spitze der Deutschen Bahn – und die erste Bahn-Chefin mit Lokführerschein. Wie tickt sie wirklich? Was treibt sie an? Und was kann Deutschland von ihr erwarten?
