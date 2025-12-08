Es sollte die große Woche der Evelyn Palla werden. Am Mittwoch will die neue Chefin der Deutschen Bahn (DB) dem Aufsichtsrat ihre Pläne für den Umbau des Konzerns präsentieren. Sollte der keine grundlegenden Bedenken haben, ist für Donnerstag eine Präsentation vor den Führungskräften geplant. Also vor jener Gruppe, die Palla radikal zusammenstreichen möchte. Im Anschluss soll dann auch die Belegschaft von den Umbauplänen erfahren.