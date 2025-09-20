Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnEvelyn Palla soll neue Bahnchefin werden

Lesezeit: 3 Min.

DB-Regio-Chefin Evelyn Palla, 52, soll Berichten zufolan die Spitze des Konzerns aufrücken.
DB-Regio-Chefin Evelyn Palla, 52, soll Berichten zufolan die Spitze des Konzerns aufrücken. (Foto: Johannes Simon)

Die Südtirolerin soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und den Staatskonzern aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn – und hat bereits bewiesen, dass sie sanieren kann.

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Deutsche Bahn bekommt eine neue Chefin. Die Südtirolerin Evelyn Palla soll Nachfolgerin des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz werden. Das verlautete am Samstagabend aus Regierungskreisen, das Bundesverkehrsministerium wollte die Personalie nicht bestätigen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

