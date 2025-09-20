Die Deutsche Bahn bekommt eine neue Chefin. Die Südtirolerin Evelyn Palla soll Nachfolgerin des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz werden. Das verlautete am Samstagabend aus Regierungskreisen, das Bundesverkehrsministerium wollte die Personalie nicht bestätigen. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.
Deutsche BahnEvelyn Palla soll neue Bahnchefin werden
Lesezeit: 3 Min.
Die Südtirolerin soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und den Staatskonzern aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn – und hat bereits bewiesen, dass sie sanieren kann.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Infrastruktur-Sanierung:Deutsche Bahn plant noch viel mehr Totalsperrungen
Die DB will von 2028 an Dutzende zusätzliche Strecken dichtmachen, und zwar teils monatelang. Das heißt auch: Die harten Zeiten für Fahrgäste kommen erst noch.
Lesen Sie mehr zum Thema