Deutsche Bahn Evelyn Palla soll neue Bahnchefin werden 20. September 2025, 20:27 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

DB-Regio-Chefin Evelyn Palla, 52, soll Berichten zufolan die Spitze des Konzerns aufrücken. (Foto: Johannes Simon)

Die Südtirolerin soll die Nachfolge von Richard Lutz antreten und den Staatskonzern aus der Krise holen. Sie ist seit 2019 bei der Bahn – und hat bereits bewiesen, dass sie sanieren kann.

Von Vivien Timmler, Berlin

