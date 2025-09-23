Deutsche Bahn Aufsichtsrat wählt Evelyn Palla zur neuen Bahn-Chefin 23. September 2025, 11:04 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Künftig leitet sie die Geschicke des Staatskonzerns Deutsche Bahn: die Südtirolerin Evelyn Palla. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Trotz zuvor angekündigten Widerstands der Gewerkschaft EVG: Die Aufseher machen die Südtirolerin zur neuen DB-Vorstandsvorsitzenden. Was es mit der Kontroverse im Vorfeld auf sich hatte.

Von Vivien Timmler, Berlin

