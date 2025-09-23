Trotz groß angekündigten Widerstands durch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Wahl geklappt: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn (DB) hat die bisherige DB-Regio-Vorständin Evelyn Palla am Dienstag zur neuen Bahnchefin gemacht. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Aufsichtsratskreisen. Sie wird somit zum 1. Oktober Nachfolgerin von Richard Lutz, der das Amt zuvor acht Jahre innehatte. Er scheidet zum 30. September aus dem Unternehmen aus.
Deutsche BahnAufsichtsrat wählt Evelyn Palla zur neuen Bahn-Chefin
Lesezeit: 2 Min.
Trotz zuvor angekündigten Widerstands der Gewerkschaft EVG: Die Aufseher machen die Südtirolerin zur neuen DB-Vorstandsvorsitzenden. Was es mit der Kontroverse im Vorfeld auf sich hatte.
Von Vivien Timmler, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema