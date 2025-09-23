Trotz groß angekündigten Widerstands durch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Wahl geklappt: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn (DB) hat die bisherige DB-Regio-Vorständin Evelyn Palla am Dienstag zur neuen Bahn-Chefin gemacht. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Aufsichtsratskreisen. Sie wird somit zum 1. Oktober Nachfolgerin von Richard Lutz, der das Amt zuvor acht Jahre innehatte. Er scheidet zum 30. September aus dem Unternehmen aus.
Trotz groß angekündigten Widerstands der EVG machen die Aufseher die Südtirolerin zur neuen DB-Vorstandsvorsitzenden. Was es mit der Kontroverse im Vorfeld auf sich hatte – und warum Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern schwarzsieht für die Bahn.
