Deutsche Bahn Aufsichtsrat wählt Evelyn Palla zur neuen Bahn-Chefin 23. September 2025, 11:04 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Künftig leitet sie die Geschicke des Staatskonzerns Deutsche Bahn: die Südtirolerin Evelyn Palla. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Trotz groß angekündigten Widerstands der EVG machen die Aufseher die Südtirolerin zur neuen DB-Vorstandsvorsitzenden. Was es mit der Kontroverse im Vorfeld auf sich hatte – und warum Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern schwarzsieht für die Bahn.

Von Vivien Timmler, Berlin

