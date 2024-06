Von Vivien Timmler, Berlin

Die Bahn bekommt ihr Geld, aber sie muss etwas dafür tun. Das geht aus einem Brief des Bundesverkehrsministeriums an den Haushaltsausschuss vor, in dem das Haus von Volker Wissing (FDP) diesem die geplante Eigenkapitalerhöhung erklärt und um Zustimmung bittet. Das Schreiben liegt der Süddeutschen Zeitung vor.