Die Deutsche Bahn hat einen Manager entlassen, der die Schiene digitalisieren sollte. Sie wirft ihm vor, vertrauliches Material nach außen gegeben zu haben. Doch der Mitarbeiter hat nun vor Gericht gewonnen. Über einen Fall, der immer kurioser wird – und tief hinein in den Konzern führt.

Von Vivien Timmler, Berlin

Dieses Mal ist der Manager selbst vor Gericht erschienen. Fast acht Monate ist es her, dass die Deutsche Bahn (DB) ihn fristlos gekündigt hat, nach fast zwanzig Jahren, die er bei dem Staatskonzern beschäftigt gewesen war. Zuletzt war er dort für die Digitalisierung der Schiene zuständig, ein enorm wichtiges, aber auch enorm umstrittenes Tätigkeitsfeld. Denn in der Digitalisierung liegt zwar die Zukunft der Bahn. In der Gegenwart aber fehlt das Geld. Der Manager wollte sich damit nicht abfinden und kämpfte.