Von Vivien Timmler, Berlin

Der Sturm macht Omeed Al-Saadi immer noch zu schaffen. Am Sonntag ist er einmal quer über Sachsen-Anhalt und Brandenburg gefegt, hat Bäume umgepustet und Oberleitungen beschädigt. Am Montagmorgen müssen Al-Saadi und seine Kollegen immer noch aufräumen. Nicht vor Ort an der Strecke, sondern vor den riesigen 49-Zoll-Bildschirmen in der Berliner Leitstelle. 30 sogenannte Disponenten koordinieren hier Tag und Nacht die Schienenersatzverkehre im Auftrag der Deutschen Bahn. Und das werden immer mehr.