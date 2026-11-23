Die Fahrgäste am Nürnberger Hauptbahnhof mussten vergangene Woche viel Geduld mitbringen. Stundenlang standen dort am Mittwoch alle Züge still: Passagiere strandeten, bis Techniker die Störung an dem wichtigen Knotenpunkt zwischen München und Berlin behoben hatten.
Deutsche BahnEs droht noch mehr Chaos
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Ein neues IT-System führt dazu, dass Fahrpläne für die vielen Baustellen spät und teils offenbar falsch ankommen. Das könnte den Zugverkehr von 2027 an noch stärker stören. Insider schildern groteske Fälle.
Von Klaus Ott und Lina Verschwele
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