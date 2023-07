Warten am Bahnsteig: Streiks, Verspätungen und Baustellen machen den Bahnkunden zu schaffen.

Kommentar von Caspar Busse

Schlimmer kann es bei der Deutschen Bahn wohl kaum noch werden: eine marode Infrastruktur, viele Baustellen, unzuverlässige Verbindungen und immer wieder deutliche Verspätungen, Streiks, unzufriedene Kunden, hohe Preise. Der Staatskonzern, der so wichtig für die dringend benötigte Verkehrswende in Deutschland ist und wie wenige andere Verkehrsmittel für Nachhaltigkeit steht, steckt in einer Dauerkrise. Dabei wollen viele auf Auto oder Flugzeug verzichten und fahren sogar gerne mit der Bahn. Doch der Staatskonzern macht es ihnen verdammt schwer.