Eigentlich war die Sache längst erledigt. Im Sommer 2025 strandete ein Intercity auf dem Weg von Sylt nach Hamburg in Heide in Schleswig-Holstein. Nicht genug „Notwasser“ an Bord. Wer wollte, konnte auf die Wasserlieferung warten, einige Fahrgäste entschieden sich jedoch, anderweitig weiterzureisen. So auch die damalige Chefin der DB Sicherheit und frühere Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur. Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern und ihrem Lebensgefährten stieg sie in einen anderen Zug. Doch sie fuhr nicht bis Hamburg, sondern nur bis Itzehoe. Dort holte sie ein Pool-Fahrzeug der Deutschen Bahn (DB) ab und brachte sie zum Hamburger Stadtrand. Dann fuhr die Familie mit der S-Bahn weiter.