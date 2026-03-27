Evelyn Palla ist wirklich jedes Mittel recht, um zu demonstrieren: Hier bei der Deutschen Bahn brechen nun andere Zeiten an. Die Pressekonferenz zur Jahresbilanz des Konzerns findet nicht mehr live im Bahntower statt, sondern rein digital. Zu Beginn gibt es keinen Hochglanz-Imagefilm mehr, es geht direkt zur Sache. Und auch sonst ist der neuen Bahn-Chefin wichtig, zu betonen: „Dieser Jahresabschluss ist mehr als eine Bilanz. Er markiert den Abschied von der alten Bahn“. Mehr Pathos geht kaum.