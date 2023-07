Von Simon Sales Prado

Auf den Schienen wird es voller, immer mehr Menschen in Deutschland fahren mit der Bahn. Gleichzeitig kommen die Fahrgäste unpünktlicher an, mehr als jeder vierte Zug im Fernverkehr hatte in der ersten Jahreshälfte eine Verspätung. Mit nachhaltigen Erleichterungen ist erst in einigen Jahren zu rechnen, wenn viel befahrene Korridore saniert worden sind. Bis dahin wird es zu Störungen kommen.