Das Parlament macht den Weg frei für die Planungen von drei Aus- und Neubautrassen. Doch bis zum Baubeginn dürften noch Jahre vergehen – und die notwendigen Milliarden sind nicht in Sicht.

Eine ganz im Norden, eine an der ostdeutschen Grenze und eine im Süden: Der Bundestag hat am Donnerstag den Weg frei gemacht für drei zentrale Aus- und Neubauvorhaben der Deutschen Bahn (DB). Es handelt sich dabei um den zweigleisigen Ausbau der sogenannten Marschbahn von Niebüll nach Westerland auf Sylt, die Neubaustrecke von Dresden bis zur tschechischen Grenze sowie die Neubaustrecke Augsburg–Ulm. Bei allen drei Projekten kann nun die konkrete Entwurfs- und Genehmigungsplanung starten.