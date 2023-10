Kommentar von Caspar Busse

Was haben die traditionellen roten Doppeldeckerbusse in London und die schnellen ICEs in Deutschland gemeinsam? Sie wurden bislang beide von der Deutschen Bahn betrieben. Doch das hat bald ein Ende. Denn der deutsche Staatskonzern hat den Verkauf der Auslandstochter Arriva angekündigt, also derjenigen Firma, zu deren Geschäft auch ein Teil des Busverkehrs in London gehört.