Vor wenigen Tagen noch hatte die Deutsche Bahn (DB) frohe Botschaften für die vielen Millionen Fahrgäste. In den nächsten drei Jahren gebe es vom Staat „Rekordmittel“ für die Sanierung des vielerorts maroden Schienennetzes. Gleise, Weichen, Stellwerke, Bahnhöfe, überall werde angepackt. Die ständigen Verspätungen oder gar Zugausfälle, mangelhafter Service, all das soll nach und nach ein Ende haben. Die Freigabe vieler Projekte durch den Aufsichtsrat sei für den 18. Dezember vorgesehen, verkündete die Bahn.

Doch jetzt, nach dem Aus der Ampelkoalition, ist alles anders. Schock statt Aufbruchstimmung, so lässt sich die Stimmung im Staatsunternehmen Bahn am besten beschreiben. Es fehlten erst einmal fast 19 Milliarden Euro, rechnet Martin Burkert vor. Burkert ist Vizechef des Aufsichtsrats der Bahn und Chef der großen Bahngewerkschaft EVG. Er sagt, die Lage sei „hochproblematisch“. Die Spitze des Aufsichtsrats will sich Mitte der Woche zu einer Sondersitzung treffen. Zu einer Krisensitzung.

Gefordert sind aus Burkerts Sicht die Politik, die das nötige Geld bereitstellen müsse, und der Bahnvorstand. Der müsse sagen, was es bedeute, „wenn das Geld nicht fließt“. Die Antwort liegt auf der Hand: Der Konzernvorstand kann nicht einfach Aufträge an die Bauindustrie vergeben, wenn ungewiss ist, wie viel Geld wann kommt. Burkert verweist darauf, dass in diesem Jahr noch 2,5 Milliarden Euro vom Bund für die Bahn ausstünden. Diese Mittel müssten vom Bundestag erst noch freigegeben werden. Und mangels eines Bundeshaushaltes für 2025 sei auch unsicher, was aus den dort ursprünglich vorgesehenen 16,2 Milliarden Euro für die Bahn wird.

Einen Haushalt für 2025 gibt es voraussichtlich erst nach der vorgezogenen Bundestagswahl, unter einer neuen Regierung. Burkert sorgt sich, ob es dann bei dem von der Ampel vorgesehenen Geld für die Bahn bleibe. Das sei „alles noch im Trüben“. Der Aufsichtsrat ist alarmiert. Und die Berliner Konzernzentrale der Bahn ohnehin. Vieles steht nun auf dem Prüfstand: die dringend notwendige Sanierung vieler Strecken in den Regionen; der Ausbau des Schienennetzes, damit mehr Züge fahren können; schönere Bahnhöfe statt heruntergekommener Wartehallen; die Digitalisierung. Sowie die Generalsanierung des „Hochleistungsnetzes“, also der besonders stark befahrenen Hauptstrecken. Das Musterprojekt ist hier die Trasse Mannheim – Frankfurt, die bis Mitte Dezember generalüberholt wird. 40 weitere Strecken sollen folgen. Gelingt das noch?

Große Lösung statt Notlösung: Die Schweiz macht es vor

Vergangenen Mittwoch, just dann, als Scholz, Habeck und Lindner die Koalition nicht mehr zu retten vermochten, hatte die Bahn ihre Sanierungspläne den Medien im Detail präsentiert. Tobias Heinemann, einer der Topmanager beim Schienennetz, präsentierte eine Grafik mit lauter schönen Zahlen. Mit den bislang geplanten Mitteln vom Staat seien „alle wesentlichen Elemente des Sanierungsprogramms finanzierbar“. Der kleine Schönheitsfehler stand klein gedruckt dabei: vorbehaltlich der „Beschlüsse zum Bundeshaushalt von 2025“ an.

Als Heinemann angesichts der Koalitionskrise gefragt wurde, was geschehe, wenn es keinen Haushalt für 2025 gebe, hatte er eine Notlösung parat: die „vorläufige Haushaltsführung“. Artikel 111 des Grundgesetzes erlaubt es der Bundesregierung, notwendige Ausgaben zu leisten. Darauf setzt auch Werner Gatzer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bahn und ehedem, bis Ende 2023, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Gatzer sagt, die vorläufige Haushaltsführung müsse „nicht zwangsläufig bedeuten, dass notwendige Investitionen unterbleiben“. Das Problem an diesem Instrument: Laut Bundesrechnungshof gibt es hier enge Grenzen. Das „Budgetrecht des Parlaments“ dürfe „nicht in unverhältnismäßiger Weise“ vorweggenommen werden. Baumaßnahmen und Beihilfen dürften weitergeführt werden, sofern „mit den jeweiligen Maßnahmen bereits begonnen worden“ sei.

Die große Lösung für die Bahn und andere Verkehrswege statt einer Notlösung, das gibt es längst. Aber nicht in Deutschland. Die Schweiz hat schon vor Jahren einen dauerhaften Infrastrukturfonds für die Bahn geschaffen (und auch für die Nationalstraßen). Instandhaltung und Ausbau der Schienenstrecken hängen nicht mehr vom Wohlwollen oder der Missgunst einzelner Regierungen ab, sondern sind langfristig gewährleistet. Der Deutsche-Bahn-Manager Heinemann fordert ebenso wie Vizeaufsichtsratschef Burkert einen solchen Fonds für die Bundesrepublik. Die Bahn, die Straßen, die Wasserstraßen, die Häfen; all das müsse auf viele Jahre hinaus verlässlich finanziert werden, sagt Burkert. In der Union, bei der SPD und bei den Grünen gibt es solche Stimmen. Nur den Fonds selbst, den gibt es bislang nicht.

Stattdessen: Probleme, Probleme, Probleme. Marode Autobahnbrücken, veraltete Häfen und Schleusen und eine heruntergekommene Bahn. Nun droht mit der „vorläufigen Haushaltsführung“ sogar die nächste Flickschusterei. Was bedeutet das etwa für die 40 Hauptstrecken, die im Anschluss an die Verbindung Mannheim – Frankfurt vollständig erneuert werden sollen? Fällt das unter bereits begonnene Maßnahmen, die fortgesetzt werden dürfen; oder sind das neue Projekte? Entscheiden jetzt erst einmal Juristen, was aus der Sanierung der Bahn wird, und nicht die Politik? Fragen über Fragen.

Der Bahn läuft die Zeit davon

Und zuallererst braucht es die 2,5 Milliarden Euro, die für dieses Jahr noch fällig sind. Ob das Geld fließt, entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestags, auf dessen Wohlwollen das Verkehrsministerium setzt. Eine einfache Mehrheit im Ausschuss genüge, erklärt das Ministerium. SPD und Grüne sind also darauf angewiesen, dass sich zumindest Teile der Opposition, zu der jetzt auch die FDP zählt, der Stimme enthalten. Doch es geht um weit mehr als das noch fehlende Geld für 2024. Es geht um das große Ganze.

Vor wenigen Tagen noch, bei der Präsentation der Sanierungspläne, herrschte Aufbruchstimmung bei der Bahn. Von ersten Erfolgen bei der Sanierung war die Rede; von guten Fortschritten bei allen Top-Projekten; von Trendwende. Nun ist sogar ungewiss, was überhaupt aus dem Staatskonzern Deutsche Bahn wird. Die nächste Bundesregierung wird aller Voraussicht nach von der Union angeführt, unter einem Kanzler Friedrich Merz. CDU und CSU haben mit der Bahn aber ganz andere Pläne, als das bisher bei der Ampel der Fall war.

Die Bahn müsse „komplett neu aufgestellt werden“, fordert Ulrich Lange, Vizefraktionschef der Union im Bundestag, schon seit Monaten. Die Infrastruktur, also Schienennetz und Bahnhöfe, müssten aus dem DB-Konzern herausgelöst und direkt vom Staat betrieben werden. Nur wenn der Bund hier das Sagen habe, „können wir das Schienennetz mittel- und langfristig auf Vordermann bringen“. Die Union fordert nichts weniger als eine Zerschlagung der Bahn. Für die Bahngewerkschaft EVG ist das eine Horrorvision. Und auf die EVG hat die ihr eng verbundene SPD bislang immer gehört.

Sollte es auf eine Koalition aus Union und SPD hinauslaufen, dann sind heftige Konflikte zu erwarten. Unterdessen läuft der Bahn die Zeit davon bei der längst überfälligen Sanierung des Schienennetzes. Die Baumaßnahmen müssen lange im Voraus geplant werden. Die Aufträge an die Baufirmen müssen frühzeitig herausgehen, damit Personal und Maschinen verfügbar sind. Aufsichtsratsvizechef Burkert sagt, man brauche jetzt Klarheit.