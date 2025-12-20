Zum Hauptinhalt springen

Blue OriginZwei Deutsche fliegen ins All

Michaela Benthaus, eine deutsche Ingenieurin, ist die erste Rollstuhlfahrerin im Weltraum.
Michaela Benthaus, eine deutsche Ingenieurin, ist die erste Rollstuhlfahrerin im Weltraum. (Foto: Blue Origin/AP/dpa)
  • Zwei Deutsche sind mit Blue Origin zu einem elfminütigen Kurztrip ins All gestartet, darunter die Rollstuhlfahrerin Michaela Benthaus als erste Person mit Querschnittslähmung im Weltraum.
  • Die Rakete "New Shepard" führt die sechs Teilnehmer auf eine Höhe von etwa 100 Kilometern mit einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit.
  • Die Blue-Origin-Flüge stehen wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens und elitären Charakters als unnötiger Weltraumtourismus für Superreiche in der Kritik.
Die Ingenieurin Michaela Benthaus ist der erste Mensch mit Querschnittslähmung im Weltraum. Der Flug mit Blue Origin dauert insgesamt elf Minuten.

Zwei Deutsche sind mit dem US-Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos zu einem Kurztrip ins All gestartet. Eine Live-Übertragung im Internet zeigte, wie die Rakete New Shepard NS-37 von Westtexas aus für einen circa elfminütigen Flug abhob.

Es ist der 16. Trip für Bezos' Weltraum-Tourismus-Unternehmen und der erste solche All-Ausflug mit zwei Deutschen an Bord – dem früheren Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sowie der im Rollstuhl sitzenden Michaela Benthaus, Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Sie ist der erste Mensch mit Querschnittslähmung im All. Außerdem fliegen vier US-Unternehmer mit New Shepard.

Bezos' Raketenflüge stehen in der Kritik

Der weitgehend automatisierte Ausflug soll die sechs Teilnehmer auf eine Höhe von etwa 100 Kilometern führen, inklusive einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit. Der erste Startversuch war am Donnerstag weniger als eine Minute vor dem geplanten Abheben der Rakete abgesagt worden. Es habe „ein Problem mit unseren eingebauten Überprüfungen vor dem Flug“ gegeben, hieß es.

Die Blue-Origin-Raketenflüge für zahlungskräftige Kunden stehen vor allem wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens, der negativen Wirkung auf Umwelt und Klima sowie ihres elitären Charakters in der Kritik. Es handle sich um unnötigen Weltraumtourismus für Superreiche, lautet der Vorwurf.

Erster querschnittgelähmte Mensch im All
:„Viele sagen, man brauche seine Beine im Weltraum nicht“

Michaela Benthaus war Extremsportlerin, bis zu einem schrecklichen Sturz. Aber genau der hat ihr jetzt ihren Kindheitstraum ermöglicht. Heute Nachmittag fliegt die 33-Jährige ins All.

SZ PlusVon Philipp Crone

