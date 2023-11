Der Outdoor-Ausrüster Deuter stellt nicht nur Rucksäcke her, sondern repariert sie auch - und das schon lange. Auf nachhaltige Produktion wird bei dem Hersteller seit seiner Gründung vor 125 Jahren Wert gelegt.

Von Uwe Ritzer, Gersthofen

Fast 5500 Rucksäcke der Marke haben Eugen Schmidt, Jan Omari und ihre Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr wieder tragfähig gemacht, im Schnitt 21 pro Arbeitstag. Am häufigsten müssen sie defekte Reißverschlüsse austauschen, bisweilen auch abgerissene Gurte ersetzen, Halterungen oder Träger erneuern. Deshalb stapeln sich in der Werkstatt der Deuter-Zentrale in Gersthofen bei Augsburg Hunderte Boxen mit kleinen und größeren Ersatzteilen. Ein Trekkingrucksack besteht aus mehr als 200 Einzelteilen.