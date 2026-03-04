Eigentlich wollte Christoph Debus, 54, der Chef von Dertour, dem nach TUI zweitgrößten deutschen Reiseveranstalter, auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin über Reisetrends und erfreuliche Buchungszahlen sprechen. Nun gibt es nur ein Thema, das die Menschen interessiert: die Krise nach dem Beginn des Iran-Kriegs. Dertour hat in der Region besonders viele Gäste.