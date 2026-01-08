Habe ich zu viele Aktien oder doch zu wenig Anleihen? Wie stark bin ich abhängig von den USA, Europa oder sogar Schwellenländern? Brauche ich wirklich nur ETFs? Und setze ich zu stark auf Gold, Nickel und Bitcoin? Wer sein Anlage-Portfolio anschaut, fragt sich oft, ob das, was er oder sie dort treibt, auch Sinn ergibt. Die Süddeutsche Zeitung will bei der Antwort helfen.