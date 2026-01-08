Zum Hauptinhalt springen

GeldanlageLassen Sie Ihr Depot checken

So checken Profis ihre Finanzgeschäfte. Die SZ hilft ihren Lesern nun dabei, ihr Portfolio einzuschätzen.
So checken Profis ihre Finanzgeschäfte. Die SZ hilft ihren Lesern nun dabei, ihr Portfolio einzuschätzen. (Foto: Florian Peljak)

Die SZ sucht Anleger, die sich in ihr Portfolio schauen lassen – und dann Tipps für ihre ganz persönliche Geldanlage bekommen.

Habe ich zu viele Aktien oder doch zu wenig Anleihen? Wie stark bin ich abhängig von den USA, Europa oder sogar Schwellenländern? Brauche ich wirklich nur ETFs? Und setze ich zu stark auf Gold, Nickel und Bitcoin? Wer sein Anlage-Portfolio anschaut, fragt sich oft, ob das, was er oder sie dort treibt, auch Sinn ergibt. Die Süddeutsche Zeitung will bei der Antwort helfen.

In der neuen Serie „SZ-Depotcheck“ schauen die SZ und Experten gemeinsam auf die Depots von Leserinnen und Lesern – und beantworten grundlegende Fragen zum eigenen Depot. Wollen Sie mitmachen und Ihr Depot checken lassen? Dann schreiben Sie eine Mail an: depotcheck@sz.de

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite