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Erfolge der AfDWie gefährdet ist die Demokratie?

Lesezeit: 3 Min.

Er hält die Demokratie für „kaum“ gefährdet: Raoul Roßmann, der Chef der Drogeriemarktkette Rossmann.
Er hält die Demokratie für „kaum“ gefährdet: Raoul Roßmann, der Chef der Drogeriemarktkette Rossmann.
Foto: Johannes Simon

Raus aus der EU, Euro-Austritt, fremdenfeindliche Rhetorik, all das lehnen die allermeisten Unternehmer vehement ab. Aber wie geht man damit um, dass die AfD teils Forderungen der Wirtschaftsverbände für ihr Programm abschreibt?

Von Gunnar Herrmann

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Ist unsere Demokratie in Gefahr? Zum Ende des SZ-Wirtschaftsgipfels ging es noch einmal um eine ganz große Frage. Und die Antworten fielen auf dem Panel dabei durchaus gemischt aus und deckten die gesamte Bandbreite an Meinungen ab. Raoul Roßmann etwa, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH, die in Deutschland mehr als 2000 Drogeriemärkte betreibt, hält die Demokratie in Deutschland für „kaum“ gefährdet. Schriftstellerin Anne Rabe dagegen, vor der Wende in Wismar geboren und dort auch aufgewachsen, meint, die Demokratie sei „sehr“ gefährdet. Im Verlauf der Diskussion zeigten die Teilnehmer dann etwas, das man bei solchen Diskussionsrunden gar nicht so häufig sieht: dass man trotz unterschiedlicher Meinungen ganz gut zu gemeinsamen Lösungen kommen kann.

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