Die Zentrale von Delivery Hero in Berlin: Viele Anleger scheinen zu glauben, dass noch mehr Wachstum drin ist. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass Delivery Hero an der Börse mit fast 20 Milliarden Euro bewertet wird.

Von Harald Freiberger, Max Müller und Thomas Öchsner

Wer den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin besucht und ein prachtvolles Gebäude erwartet, ist sehr wahrscheinlich enttäuscht. Kein Prunk, kein Protz, wie man das bei einem künftigen Dax-Konzern erwarten würde - stattdessen viele Baustellen. Von außen ist in dem sechsstöckigen, lang gezogenen Backstein-Komplex an der Oranienburger Straße wenig zu erkennen. Milchglasfenster und verdunkelte Scheiben erschweren den Blick in das Innenleben des Essenslieferanten Delivery Hero, der über eine Bestellplattform Restaurants und Hungrige zusammenführt und sich diese Vermittlungsdienste gut bezahlen lässt.