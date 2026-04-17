Auf der Hannover Messe will die deutsche Industrie in den nächsten Tagen Stärke demonstrieren, eigentlich. Doch das Land ist angeschlagen. Große Konzerne wie Volkswagen und Bosch bauen massenweise Stellen ab. Die Konkurrenz etwa aus China wird heftiger. Skeptiker fürchten einen dauerhaften Schwund der Industrie, der den Wohlstand gefährdet und extreme Parteien wie die AfD weiter stärken könnte. Wie groß ist die Gefahr einer Deindustrialisierung? Und was lässt sich dagegen tun? Eine Analyse vor der weltgrößten Industriemesse.
DeutschlandWie industrieller Schwund den Wohlstand bedroht
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Autos, Chemie, Maschinenbau: Die einst so starke Industrie in der Bundesrepublik schrumpft. Jobs verschwinden, mehr Firmen melden Insolvenz an. Lässt sich diese Entwicklung stoppen?
Von Elisabeth Dostert und Alexander Hagelüken, München
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