Auch in der Computerei gilt, was in der Medizin schon lange eine Binsenweisheit ist: Viel hilft nicht immer viel. Aktueller Anlass für die Erkenntnis ist der plötzliche Absturz von Technologieaktien. Das chinesische Unternehmen Deep Seek hat vor gut zwei Wochen ein KI-Modell mit dem schlichten Namen R1 vorgestellt. Und schon an diesem Montag hat die entsprechende App in den USA das Konkurrenzprodukt Chat-GPT als die am besten bewertete kostenlose Software-Anwendung in Apples App Store überholt.