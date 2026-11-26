Der Spanier Pablo Hernández de Cos wird verschiedenen Medienberichten zufolge Nachfolger von EZB -Chefin Christine Lagarde . Das melden die Financial Times, das Handelsblatt und die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Diplomatenkreise am Donnerstag.

Lagarde tritt Anfang Februar von ihrem Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig ab. Hernández de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank. Der 55-Jährige gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen.

Die Financial Times berichtet unter Berufung auf Insider, die niederländische Regierung habe auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel Unterstützung für den spanischen Ökonomen signalisiert. Damit dürfte sie ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot fallen lassen. Wie Reuters von einem EU-Diplomaten erfuhr, haben die Niederlande erklärt, dass sie einen Konsenskandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten unterstützen werden.

Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirtes der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel aus Diplomatenkreisen erfuhr. Mit diesem Posten hat Deutschland viel Einfluss auf die EZB: Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik.

Formelle Ernennung steht noch aus

Bevor Hernández de Cos sich auf den Chefsessel in Frankfurt setzen kann, müssen das Europäische Parlament und der EZB-Rat noch angehört werden. Nachdem ihre Stellungnahmen angenommen sind, ernennen die Staats- und Regierungschefs die neue EZB-Spitze offiziell. Das ist derzeit für das nächste reguläre Gipfeltreffen im Dezember geplant.

Lagarde hatte Ende Oktober ihren Rücktritt von der EZB-Spitze angekündigt. „Ich will Redefreiheit, ich will Meinungsfreiheit und ich will die Freiheit, mich mit Angelegenheiten zu befassen, die nicht die Geldpolitik betreffen“, begründete sie ihre Entscheidung. Es gebe nie eine gute Zeit zu gehen, aber in der gegenwärtigen Zeit könne sie nicht neutral bleiben, so wie es ihre Rolle als Notenbankerin verlange. Die Amtszeit von Lagarde wäre bis Ende Oktober 2027 gelaufen.

Eine reguläre Amtszeit dauert bei der EZB acht Jahre, der Präsident oder die Präsidentin kann nicht wiedergewählt werden. Die Zentralbank mit Sitz in Frankfurt entscheidet über die Geldpolitik im Euroraum und bestimmt die Leitzinsen, die für Sparer, Kreditnehmer und Banken wichtig sind und weitreichenden Einfluss an den Finanzmärkten haben. Oberstes Ziel der EZB ist es, für Preisstabilität im Euroraum zu sorgen und die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent zu halten.