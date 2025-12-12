Es ist eine Entscheidung in letzter Minute: Mit gut 300 Tagen Verspätung und nur zwei Tage vor Inkrafttreten hat die Bundesnetzagentur am Freitag die Höhe der Schienenmaut für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Demnach werden die sogenannten Trassenpreise deutlich weniger stark steigen als befürchtet: Im Güterverkehr um sechs Prozent, im Nahverkehr um drei Prozent – und im Fernverkehr werden sie erstmals seit langer Zeit sogar um 1,2 Prozent sinken. Es ist auch ein politischer Erfolg für die schwarz-rote Koalition.