DB Cargo„2026 wird über die Zukunft unseres Unternehmens entscheiden“

Lesezeit: 4 Min.

Es sind stürmische Zeiten für Sigrid Nikutta. Doch die gibt sich – wie gewohnt – stark und selbstbewusst.
Es sind stürmische Zeiten für Sigrid Nikutta. Doch die gibt sich – wie gewohnt – stark und selbstbewusst. (Foto: Friedrich Bungert)

Die EVG macht Vorständin Sigrid Nikutta für die desaströse Lage bei DB Cargo verantwortlich und fordert ihren Rauswurf. Nun hat sie sich der Belegschaft gestellt – und ihre Sicht auf die Dinge erklärt.

Von Vivien Timmler, Berlin

Das Timing hätte besser kaum sein können – oder schlechter, je nach Perspektive. Keine 24 Stunden ist es her, dass die mächtige Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) öffentlich die Abberufung von DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta gefordert hat. Am Dienstagmorgen musste sich die Managerin in einer schon lange geplanten Videoschalte nun den Fragen der Belegschaft stellen.

