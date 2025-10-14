Die EVG macht Vorständin Sigrid Nikutta für die desaströse Lage bei DB Cargo verantwortlich und fordert ihren Rauswurf. Nun hat sie sich der Belegschaft gestellt – und ihre Sicht auf die Dinge erklärt.

Das Timing hätte besser kaum sein können – oder schlechter, je nach Perspektive. Keine 24 Stunden ist es her, dass die mächtige Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) öffentlich die Abberufung von DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta gefordert hat. Am Dienstagmorgen musste sich die Managerin in einer schon lange geplanten Videoschalte nun den Fragen der Belegschaft stellen.