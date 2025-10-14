Das Timing hätte besser kaum sein können – oder schlechter, je nach Perspektive. Keine 24 Stunden ist es her, dass die mächtige Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) öffentlich die Abberufung von DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta gefordert hat. Am Dienstagmorgen musste sich die Managerin in einer schon lange geplanten Videoschalte nun den Fragen der Belegschaft stellen.
DB Cargo„2026 wird über die Zukunft unseres Unternehmens entscheiden“
Die EVG macht Vorständin Sigrid Nikutta für die desaströse Lage bei DB Cargo verantwortlich und fordert ihren Rauswurf. Nun hat sie sich der Belegschaft gestellt – und ihre Sicht auf die Dinge erklärt.
